Правительство начало процесс создания Архива национальной памяти

22.12.2016, 14:50

Для свободного доступа к документам КГБ в подчинении Института национальной памяти создают юридическое лицо. На очереди - выделение помещения и перемещение архивов КГБ от силовых ведомств.

Сейчас ряд силовых и правоохранительных ведомств (Служба безопасности Украины, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, Служба внешней разведки, Государственная пограничная служба, прокуратура) и суды выполняют несвойственные в демократическом государстве функции - хранят исторические документы репрессивных органов.

Для того чтобы положить конец этой недемократической практике, Кабинет Министров Украины 21 декабря принял постановление "О создании отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти". Это очередной шаг во исполнение Закона Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

"Создание Архива национальной памяти как гражданского учреждения по примеру стран Центральной и Восточной Европы - это гарантия устойчивого свободного доступа украинцев к документам ЧК-ГПУ-НКВД-КГБ без политических влияний и дополнительных препятствий в виде спецдопусков и т. д. Следующие шаги - сформировать команду, обеспечить помещение и перевезти документы. Тогда будет в полной мере реализован закон о доступе к архивам. Думаю, это еще год-два работы", - сказал Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вьятрович.

Владимир Вьятрович также заверил, что закон работает и получить доступ к архивным материалам можно уже сегодня. Для этого необходимо лишь обращение в архив и паспорт

"К сожалению, некоторые архивные учреждения не могут обеспечить надлежащий доступ, ведь, например, не является функцией Национальной полиции заниматься историей. У них нет достаточного количества работников, не оборудованы читальные залы. Для того чтобы граждане не страдали от этих проблем, и создается Архив национальной памяти", - подчеркнул Владимир Вьятрович.

Напомним, что доступ имеют все граждане Украины, а также иностранцы. На сегодняшний день украинские архивы репрессивных органов СССР - крупнейший в мире открытый сборник материалов коммунистического тоталитарного режима. В России доступ к документам КГБ ограничен, как минимум, до 2030 года.

21 мая 2015 г. вступил в силу Закон Украины "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов", согласно которому вводится свободный доступ к архивам и передача их из ведомств силовых органов в Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти. Такой шаг поможет глубже узнать о прошлом и будет одной из гарантий невозвращения тоталитарных практик в работе правоохранительных органов и специальных служб независимой Украины.

Постоянный доступ к архивным материалам репрессивных органов гарантирован каждому во исполнение Законов Украины и Рекомендации N R (2000) 13 Комитета министров Совета Европы странам-членам относительно европейской политики доступа к архивам, которая считает возможность объективно изучать собственную историю неотъемлемым признаком демократии.

После падения коммунистического режима Польша, Чехия, Болгария, страны Балтии и Центрально-Восточной Европы сделали доступными секретные документы карательных органов и тайной полиции и передали их гражданским ведомствам - аналогам Украинского института национальной памяти.

Инф. Украинского института национальной памяти.