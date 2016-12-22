Верховная Рада отозвала Савченко из делегации Украины в ПАСЕ

22.12.2016, 14:54

Верховная Рада отозвала народного депутата Надежду Савченко из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. За изменения в постановление об обращении парламента к международному сообществу по поводу освобождения Савченко No5572 проголосовали 237 депутатов.

Решением Рады из обращения исключается пункт 2, по которому Савченко была избрана членом постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ вне квотного принципа. Член комитета по иностранным делам Владимир Арьев, представляя документ, пояснил, что внести изменения в постановление предлагается в связи с новыми обстоятельствами: Савченко уже на свободе, а ее избрание в ПАСЕ вне квот нарушает принцип равенства условий назначения членов постоянной делегации.

12 декабря 2016 года сообщалось, что Савченко подтвердила информацию ЛІГА.net о своей встрече в Минске с главарями террористов "ЛНР/ДНР".

15 декабря фракция "Батькивщина" исключила Савченко из своих рядов. В заявлении было сказано, что партия на парламентских выборах 2014 года внесла незаконно удерживаемую в России украинку в свой избирательный список ради ее освобождения. Однако, как отметили во фракции, позже оказалось, что "принципы и политические убеждения Надежды Савченко и "Батькивщины" не совпадают". Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.