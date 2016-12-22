В Москве умер внук Сталина

22.12.2016, 15:48

В Москве умер внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили, сообщают российские СМИ со ссылкой на справочную службу "скорой помощи". Джугашвили было 80 лет.

Евгений Джугашвили родился в 1936 году в семье сына председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина Якова Джугашвили, погибшего в 1943 году в немецком концлагере.

Джугашвили работал в Центральном управлении космических средств Минобороны СССР, Военной академии имени Фрунзе, Военной академии Генерального штаба ВС СССР и Военной академии бронетанковых войск. Он был полковником ВВС в отставке. Об этом сообщает телеканал "Дождь".