Ветеранов войн объединил Меморандум, подписанный в Минсоцполитики

22.12.2016, 15:50

"Мы не можем разделять участников войн", - отметил на подписании Меморандума министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Обращаясь к присутствующим руководителям общественных организаций ветеранов войны в Афганистане и на украинском востоке, министр социальной политики сообщил, что в следующем году ведомство планирует распространить для афганцев программу обеспечения жильем такую же, которая уже действует для атовцев, получивших ранения, и семей погибших украинских бойцов. Механизм прост: определяется сумма, отдается на руки, и семья сама покупает жилье.

Также должен заработать новый механизм введения санаторно-курортного лечения для чернобыльцев, афганцев, воинов АТО, что, по мнению министра, сделает невозможным злоупотребления и процветание в этом сегменте коррупционных схем. Этот механизм заключается в том, что сам нуждающийся определяет, куда, в какое лечебно-оздоровительное учреждение ехать. Далее заключается трехсторонний договор между ветераном, учреждением и управлением социальной защиты, и последнее компенсирует лечебному учреждению расходы на лечение и оздоровление.

Также произойдут законодательные изменения и в постановке на квартирную очередь тех, кто воевал на востоке.

Инф. Министерства социальной политики Украины.