Климпуш-Цинцадзе: Украина сейчас на этапе комплексной переориентации правового регулирования на европейские стандарты

23.12.2016, 10:41

Среди успехов Украины в сфере евро- и евроатлантической интеграции - принятие ряда законов, необходимых для адаптации законодательства к европейским стандартам, а также ряда документов, связанных с реформой сектора обороны и углублением евроатлантического сотрудничества. Основные внутренние вызовы - промедление с принятием более 40 важных законопроектов, внешние - промедление с полной ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и либерализацией визового режима. Об этом заявили Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и Елена Зеркаль, заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

В этом году Украина прошла полный цикл стратегического планирования, начиная со Стратегии национальной безопасности, Военной доктрины Украины, Концепции развития сектора безопасности и обороны, Стратегического оборонного бюллетеня, государственной целевой программы развития вооружения и военной техники до 2020 года. "Это позволяет говорить о том, что у нас на данный момент есть конкретные планы реформирования сектора безопасности и обороны, конкретные цели, расписанные пошагово на несколько лет вперёд", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В этом году на саммите НАТО утвердили комплексный пакет помощи для Украины, который предусматривает развитие сотрудничества по основным 13-м направлениям. "Одной большой частью, которая прописана в комплексном пакете помощи, является учреждение и продолжение работы 8 трастовых фондов НАТО, которые покрывают значительное количество наших потребностей, начиная от модернизации системы командования, управления, коммуникаций и компьютеризации", - отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Среди них и фонды для реабилитации бойцов и разминирования.

Сейчас заканчивают работу над новым документом годовой национальной программы сотрудничества с НАТО, которая впервые будет построена не как перечень совместных мероприятий, а будет включать также все планы по реформированию сектора обороны и практически всех отраслей. Также обновляют программы профессиональной подготовки военных, адаптируя их к стандартам НАТО. На сегодня в партнёрстве с НАТО подготовили около 2 тысяч украинских военных - 4 батальона, сейчас заканчивается подготовка пятого. "Мы также заканчиваем создание Центра подготовки Сил специальных операций и развитие современного учебного центра подготовки подразделений на Яворовском полигоне", - добавила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина сейчас на этапе комплексной переориентации правового регулирования в различных сферах на европейские стандарты. Теперь 100% всех документов проходят экспертизу в Офисе по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины на соответствие стандартам ЕС, а в Кабмине создан правительственный комитет Офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, международного сотрудничества и регионального развития.

По словам вице-премьер-министра, среди основных достижений за этот год - закон об энергетическом регуляторе (НКРЕКУ), реформа государственных закупок, адаптация правил деятельности компаний к требованиям ЕС об открытости данных, адаптация к евростандартам законодательства о равенстве в трудовых отношениях. Также в 2016 году утвердили дорожную карту по имплементации права ЕС, особенно в области санитарных и фитосанитарных мер. "Выполнение этой дорожной карты обеспечит нам и широкий доступ к рынкам ЕС, и защитит наших потребителей", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она отметила, что допуск на рынок ЕС фактически становится "зелёным светом" для допуска на практически все рынки мира. В 2017 году планируют согласовать аналогичные дорожные карты, касающиеся компьютерных, коммуникационных, финансовых, юридических услуг и т. д.

"Мы заканчиваем работу над прозрачной электронной системой мониторинга выполнения Соглашения об ассоциации. Надеюсь, этот инструмент будет полезен как для всех чиновников с министерств, так и для экспертов и граждан", - сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Основной внутренний вызов - задержка с принятием законопроектов, необходимых для адаптации к европейским стандартам. "Около 46 законопроектов уже достаточно долгое время находятся на рассмотрении парламента. Какие-то прошли комитеты, какие-то - первое чтение, но дальше процесс идёт сложно. Нам нужна профессиональная беседа с привлечением СМИ, депутатов, министерств и гражданского общества", - отметила Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Внешние вызовы - промедление с положительным решением ЕС по либерализации визового режима и полной ратификации Соглашения об ассоциации. Что касается ратификации Соглашения Нидерландами, уже почти удалось достичь приемлемого для Украины компромисса. "По результатам вчерашних слушаний в парламенте Нидерландов, Соглашение решили поддержать не только коалиция, но и "зелёные", что фактически разблокирует эту проблему, по крайней мере, в Нижней палате. Сейчас я очень оптимистично настроена насчет того, что эта процедура завершится уже в январе", - отметила Елена Зеркаль. "Я чётко верю, что в следующем году этот процесс ратификации будет завершён", - добавила она.

Елена Зеркаль отметила, что последний документ, принятый главами государств- членов ЕС, является лишь разъяснением Соглашения. "Это документ о толковании Соглашения как такового, в Соглашении самом по себе не появилось ни одной правки и никаких изменений. Нет никаких оснований говорить о том, что Нидерланды лишили Украину европейской перспективы", - отметила Елена Зеркаль. В толковании указано только то, что Соглашение об ассоциации само по себе не даёт гарантий вступления в ЕС, но остался пункт о том, что ЕС признает европейские стремления Украины.

Что касается безвизового режима, уже завершилась процедура, которая блокировала дальнейшие сдвиги - определение механизма прекращения безвизового режима. Однако это решение должно пройти ещё ряд внутренних процедур (теоретически, в течение января), и дальнейшие сдвиги для Украины зависят от того, как быстро пройдёт этот процесс. "Нужно дальше стоять единым фронтом за то, чтобы и в дальнейшем обеспечивать реализацию всех инструментов, которые мы запустили для визовой либерализации, потому что они нужны прежде всего нам, украинцам. Во-вторых - не искать "зраду" внутри или со стороны ЕС, а искать возможности как можно быстрее получить желаемый результат", - призвала Иванна Климпуш-Цинцадзе. "Думаю, результаты последнего саммита и последнего Совета ещё раз показали, что ЕС не меняет свою политику в отношении Украины и готов поддерживать Украину во всех её начинаниях", - добавила Елена Зеркаль.

Наталья Никольская, заместитель министра экономического развития и торговли Украины - Торговый представитель Украины, отметила, что объем экспорта товаров в ЕС за 10 месяцев этого года вырос на 2,4% и составил $10,7 миллиардов. Наибольший рост произошёл в тех отраслях, куда зашло больше инвестиций. Сейчас в ЕС экспортируют более 80% всего украинского экспорта лёгкой промышленности, более 50% всего экспорта древесины, бумаги и промышленных товаров. В ЕС теперь экспортируются и большинство товаров, которые раньше покупала Россия - железнодорожное оборудование, каучук и резина, изделия из алюминия. "Экспорт сливочного масла вырос в 130 раз, мороженого - в 62 раза, турбин - в 30 раз, маяков и суден - в 21,9 раз, фруктов и овощей - от 7 до 15 раз", - отметила Наталья Никольская. Эта цифра может ещё больше возрасти после того, как Украина полностью перейдёт на европейские фитосанитарные стандарты.

Наталья Никольская рассказала также, что Украина начала присоединение к конвенции "Пан-Евро-Мед" (пан-Евро-Средиземноморские преференциальные правила происхождения). Также закончили подготовку к переговорам о присоединении к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, АСАА, и о включении Украины в единую цифровую паневропейскую ИКТ структуру. Кроме того, сейчас на рассмотрении Европарламента находится Проект регламента Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительных торговых преференций. "Кроме того, что он даёт нам дополнительные квоты на ряд аграрных товаров, даёт нам также уменьшение или отмену пошлин на ряд промышленных товаров. По нашим предварительным оценкам, применение этого регламента может нам дать дополнительно увеличение экспорта $100-150 тысяч при нынешнем состоянии нашего производства", - отметила Наталья Никольская. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.