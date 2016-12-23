Волонтеры БФ "Детинец" призывают всех желающих присоединиться к проекту "Сказка оживает в стране света"

23.12.2016, 10:53

Волонтеры благотворительного фонда "Детинец", которые занимаются поддержкой семей переселенцев с детьми, призывают всех желающих присоединиться к проекту "Сказка оживает в стране света". В рамках этого проекта организуют подарки для детей к зимним праздникам, уютные мероприятия и мастер-классы, пишут письма ровесникам в серую зону и украинским военным. "Приглашаем всех желающих принять участие в этой акции. Это может быть любая помощь, начиная от подарков и заканчивая волонтерством", - призвала Ирина Попова, основатель БФ "Детинец"во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

"Мы собираем адресную поддержку для каждой семьи. Родители также почувствуют сказку, если мы им подарим нужные вещи для малышей", - добавила Евгения Пирог, писатель, общественный деятель. БФ "Детинец" уже два с половиной года поддерживает семьи переселенцев с детьми. Он работает как социальный центр, в котором постоянно организуют мастер-классы (английского языка, математики, хореографии, различных поделок и т. п.), различные мероприятия и экскурсии. В 2014 году в день через центр проходило до 80 детей.

Сейчас постоянными гостями центра есть более 500 детей и родителей. Среди волонтеров Центра очень многие родители-переселенцев, которые уже "встали на ноги" и теперь хотят помогать другим. Сотрудничают также с другими общественными организациями, иногда получают поддержку из-за рубежа. В 2014 году для детей ко Дню святого Николая передали подарки из Германии, поддержку оказывало Посольство Великобритании в Украине.

Евгения Пирог рассказала, что сейчас, к праздникам, организуют вечера семейных чтений рождественской сказки. Кроме того, в течение зимних каникул в центре будет действовать дневной лагерь. "Мы будем проводить развлечения, обучения экскурсии, и в это время нам очень нужна волонтерская помощь", - отметила Ирина Попова. Это может быть и проведение мастер-класса, и организационная помощь для того, чтобы повести группу на экскурсию или представление. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.

