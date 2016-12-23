Правительство ликвидирует департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины

23.12.2016, 11:19

Правительство приняло решение ликвидировать департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции как межрегиональный территориальный орган. Об этом идет речь в постановлении Кабмина No 981 от 30 ноября.

В документе отмечается, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на соответствующие структурные подразделения, созданные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года. Тогда же Аваков объявил, что возглавит департамент Илья Кива.

19 мая Киву уволили с поста начальника департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и перевели на другую должность в МВД. Новым главой департамента стал полковник Андрей Кихтенко. Об этом сообщает ForUm.