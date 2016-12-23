Путин: Реальные доходы россиян "припали"

23.12.2016, 12:07

Реальные доходы населения России "припали", заявил Президент РФ Владимир Путин во итоговой пресс-конференции, которая проходит в Москве в Центре международной торговли.

При этом он утверждает, что за последние месяцы есть "очень скромный, но все-таки рост реальной заработной платы".

Путин говорит, что в прошлом году ВВП упал на 3,7%, и прогнозирует, что его снижение по итогам 2016 года будет 0,5-0,6%.

В 2015 году, по его словам, инфляция была "достаточно высокой", в том числе из-за импортозамещения и "некоторых диспропорций на рынке". Президент обещает, что "в этом году инфляция будет смотреться несколько иначе - уверенно меньше 6%", скорее всего, в районе 5,5%. Дефицит бюджета, по утверждению Путина, в этом году прогнозируется на уровне 3,7%.

Экспорт IT-технологий несколько лет назад был практически нулевой, а сейчас РФ экспортирует оружие на $14,5 млрд., продуктов IT-технологий - на $7 млрд., утверждает Путин. В военной отрасли "взрывной рост производительности труда", заявил он. Об этом сообщает Deutsche Welle.