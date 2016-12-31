Накануне нового года главный индекс Лондонской биржи вырос до рекордного значения

31.12.2016, 10:51

Главный индекс Лондонской биржи в последний день торгов в 2016 году установил новый исторический максимум. Индекс FTSE 100 повысился только на 0,32% (на 22,5 пункта), но этого оказалось достаточным, чтобы установить новое рекордное значение в 7142,83 пункта. Предыдущий исторический максимум был достигнут в октябре и составил 7129,83 пункта.

За 2016 год главный индекс Лондонской биржи вырос на 14,4%, сильно опередив остальные европейские индексы.

Последний торговый день года был коротким, последняя сделка была заключена в 12:30 по Гринвичу. При этом котировки компаний, входящих в топ-100, серьезно не изменились.

Цена нефти марки Brent к окончанию торгов составила 56,67 долларов за баррель. С начала года нефть подорожала на 53%. Декабрьский рост связывают с договоренностью ОПЕК и стран, не входящих в организацию, о сокращении уровня добычи в 2017 году.

Индекс FTSE 100 повышался из-за резкого падения курса фунта стерлингов, которое началось после "брексита". Дешевевший фунт увеличил прибыль экспортно-ориентированных компаний, чьи акции торгуются на Лондонской бирже, так как их прибыль генерируется в долларах.

На последних торгах фунт вырос на 0,48% по отношению к доллару и составил 1,2310 доллара за фунт. Отношение курса британской валюты к евро осталось прежним - 1,1681 евро за фунт. Об этом сообщает ВВС.