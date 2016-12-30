Компания Amazon подала заявку на патент на проект летающего склада

30.12.2016, 12:18

Компания интернет-торговли Amazon подала заявку на патент на огромный летающий склад-дирижабль, который будет оснащен комплектом дронов, для доставки товаров в ключевые места.

Дирижабль-склад будет отправляться в те географические точки, где, по прогнозам Amazon, ожидается большой спрос на определенные товары. Это могут быть, например, места проведения крупных спортивных мероприятий или фестивалей, где всегда нужны сувениры и продукты питания.

Патентом также предусмотрен флот из обслуживающих летающих аппаратов, которые будут использоваться для пополнения склада. Этот шаг знаменует расширение планов компании по использованию дронов для доставки посылок. В декабре почтовые дроны Amazon совершили первую коммерческую доставку в рамках экспериментальной программы в британском Кембридже.

В документах, сопровождающих заявку, представители Amazon объясняют, что использование летающих складов и сопутствующих им беспилотников значительно ускорит доставку посылок, если сравнивать со стационарными складами.

Компания также утверждает, что дроны, спускаясь с грузами с дирижаблей, которые в свою очередь будут парить на высоте примерно 14 тыс. метров, практически не будут потреблять никакой энергии, постепенно планируя вниз.

Пока не ясно, является ли эта заявка на патент подтверждением реального коммерческого плана, или же пока это только концепция, которую хотят запатентовать заранее.

Заявка на патент была подана в конце 2014 года, но известно об этом стало только сейчас. Об этом сообщает ВВС.