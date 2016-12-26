В России за пять месяцев уничтожили еще 9 тысяч тонн санкционных продуктов питания

26.12.2016, 14:20

В России только за последние пять месяцев было уничтожено почти девять тысяч тонн продуктов питания, которые были ввезены в страну в обход продовольственного эмбарго, введенного в отношении стран Запада. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Указ об уничтожении санкционных продуктов в июле 2015 года подписал Президент России Владимир Путин. Представители общественности и правозащитники выступили с резкой критикой этого решения. Они предлагали отдавать изъятые продукты малообеспеченному населению.

Тогда власти проигнорировали это предложение, однако спустя год - в августе 2016 года - в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. К тому времени в России уже уничтожили почти восемь тысяч тонн еды.

За чертой бедности, по официальным данным, живут около 22 миллионов россиян, еще 5 миллионов - зарабатывают в месяц не более семи с половиной тысяч рублей. В правительстве при этом заявляют, что реальный уровень бедности в России серьезнее, чем статистический. Об этом сообщает "Радио Свобода".