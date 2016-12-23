Гройсман настаивает, чтобы Верховная Рада рассмотрела вопрос спецконфискации в первые дни работы в новом году

23.12.2016, 12:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призывает Верховную Раду Украины рассмотреть в первые дни работы в январе вопрос спецконфискации, что позволит вернуть в бюджет $1,5 млрд., добытых преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками. Об этом он заявил во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде Украины.

"Считаю и настаиваю на том, чтобы мы к этому вопросу вернулись в первые дни работы парламента в январе. Должны собраться - я готов принять в этом непосредственное участие - обсудить каждую статью этого закона и принять важное решение, которое позволит эти средства вернуть", - подчеркнул Владимир Гройсман.

Премьер-министр отметил, что правительство недавно утвердило очередной проект закона о спецконфискации, что позволит вернуть в бюджет $1,5 млрд., добытых преступным путем бывшими высокопоставленными чиновниками. Кабинет Министров подал его в Верховную Раду, однако по техническим причинам он не был рассмотрен.

Глава правительства отметил, что некоторые политические силы утверждают, что законопроект о спецконфискации "плохой и коррупционный".

"А может, наоборот: он не является коррупционным, он правильный, он восстанавливает справедливость, но кому-то хочется заблокировать этот процесс? Мы будем по фамилиям об этом говорить. Не надо делать дураков из украинского общества и всех нас", - подчеркнул премьер-министр.

Он призвал политиков не спекулировать на этом вопросе. "Сколько можно говорить о законах не читая?" - отметил он.

"Очень важно, чтобы мы вернулись, проголосовали и вернули на место эти средства туда, где они были украдены, - подчеркнул Владимир Гройсман. - Мы должны с вами принять все необходимое законодательство, чтобы эти средства, которые были украдены у украинцев, были возвращены в государственный бюджет. Это не дискуссия, мы не можем это обсуждать дальше, нам необходимо определить путь".

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.