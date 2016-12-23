Путин: Досрочные выборы Президента в России возможны, но нецелесообразны

23.12.2016, 12:35

Досрочные президентские выборы в России возможны, но нецелесообразны. Об этом заявил Владимир Путин на большой ежегодной конференции.

"Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы Президента?" - задал вопрос корреспондент The Wall Street Journal (вопрос о вероятности досрочных выборов Президента России обсуждался в 2016 году в российской прессе).

Путин в ответ пошутил: "С какой стороны?", вызвав смех в зале. Журналист уточнил, что имеет в виду в России. "Возможно, но нецелесообразно", - коротко ответил Путин.

В середине ноября телеканал "Дождь" сообщал, что администрация президента прорабатывала идею досрочных выборов на случай победы кандидата от Демпартии Хиллари Клинтон в США, но после победы Трампа Кремль якобы отказался от этих планов. Песков тогда более категорично опровергал вероятность досрочных выборов. "Таких планов (по проведению досрочных выборов) никогда не было. Не от чего отказываться", - говорил он. Об этом сообщает ВВС.