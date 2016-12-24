В полиции назвали количество пострадавших во время масштабных столкновений на рынке в Киеве

24.12.2016, 12:25

Вследствие столкновений на рынке возле станции метро "Харьковская" в Киеве пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции со ссылкой на врачей.

По информации полиции, столкновения произошли между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. Зато предприниматели начали возводить баррикады. Во время конфликта в ход пошел кирпич и огнетушители. Правоохранители во время осмотра места происшествия среди прочего нашли "коктейли Молотова".

Следственный отдел Дарницкого управления полиции решает вопрос об открытии уголовного производства, предварительно по ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Предприниматели защищали киоски, неизвестные в зеленом нападали. Часть МАФов на улице Ревуцкого, 40, ночью разбили бульдозеры. Группа людей утром пришла разобрать остатки. Бизнесмены стали на защиту своего товара, который еще остался. Обе стороны пустили в ход камни и дубинки. Полиция молча наблюдала. Об этом сообщает ТСН.ua.