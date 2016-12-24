Борислав Береза не будет заменять Надежду Савченко в ПАСЕ

24.12.2016, 12:28

Внефракционный народный депутат Борислав Береза заявил, что не будет заменять исключенную Надежду Савченко в составе делегации Украины в ПАСЕ, сообщает "112 Украина".

"Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный", - подчеркнул Береза.

"Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент", - заявил депутат.

Напомним, ранее народный депутат Анна Гопко заявила, что место Савченко в делегации займет Береза. Об этом сообщают Подробности.ua.