24.12.2016, 12:52

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу провел совещание с участием представителей мобильных операторов по внедрению альтернативного метода электронной идентификации - Mobile ID.

Участники совещания обсудили перспективы внедрения технологии в Украине и необходимые для этого законодательные решения. Представители мобильных операторов презентовали результаты пилотного проекта внедрения технологии MobileID.

"Идентификатор должен дать дистанционность, прозрачность и качественный сервис, чего бы это не касалось - банк, больница, образование, социальная помощь, государственная услуга - земля, строительство, или что-то другое. Человек должен в своем мобильном телефоне получить возможности для того, чтобы заказать и получить услугу государства без контакта с чиновниками. Это будет огромное достижение, в том числе по борьбе со взяточничеством", - подчеркнул Владимир Гройсман.

По его словам, Украина имеет огромные перспективы развития и внедрения электронных технологий, которые бы позволили людям получать максимально качественные услуги.

В этом контексте Премьер-министр напомнил, что Правительством было введено электронную систему публичных закупок ProZorro, открываются государственные реестры, вводятся ID-карты вместо паспортов.

Владимир Гройсман также подчеркнул, что необходимо обеспечить правовую поддержку как на уровне законодательства, так и правительственных решений, чтобы создать правовые возможности для реализации решений и направления развития новых технологий.

В этом контексте он заверил в готовности Правительства формировать пакет необходимых законодательных инициатив, которые дадут возможность компаниям начать реализовывать вопросы мобильной идентификации, которая является ключом для развития дальнейших продуктов".

Он также призвал всех мобильных операторов к созданию идентичной системы, что будет одинаково понятно функционировать по отношению к пользователю.

В совещании приняли участие руководители ведущих украинских мобильных операторов ЧАО "Киевстар", ЧАО "МТС Украина" (Vodafone), ООО "Лайфселл", руководство Государственного агентства по вопросам электронного управления, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, представители Министерства юстиции, Министерства экономического развития и торговли Украины.

Инф. Департамента информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.