Остановилась Донецкая фильтровальная станция: Авдеевка без воды

24.12.2016, 13:44

Остановилась Донецкая фильтровальная станция и Авдеевка снова осталась без водоснабжения. Об этом сообщил глава городской администрации Павел Малыхин в эфире телеканала "112".

По его словам, обстрелы начались вчера, 23 декабря, в 06:00 и прекратились в 23:43. За это время перебили линию электросети и ДФС остановилась.

Ремонтные бригады готовятся выйти и выяснить, где перебиты линии.

По словам городского главы Авдеевки, если будет действовать режим прекращения огня, то выполнят ремонт и восстановят водоснабжение.

С 00:00 24 ноября вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехстороння контактная группа в Минске. В штабе АТО заявляют, что перемирие было нарушено уже через 25 минут после полуночи.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг призывал отвести войска в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.