НАБУ показало выводы экспертиз почерка Охендовского

24.12.2016, 17:05

Национальное антикоррупционное бюро показало результаты почерковедческой экспертизы записей в черной бухгалтерии Партии регионов, на основе которых объявили подозрение главе ЦИК Михаилу Охендовскому. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз Минюста вместо 10 дней делал экспертизу больше трех месяцев. Вывод не подтверждает и не исключает принадлежность записей в "амбарной книге" Охендовскому.

Экспертиза Государственного научно-исследовательно-криминалистического центра МВД сделала вывод, что подписи и записи принадлежат главе ЦИК.

Также в НАБУ отмечают, что следователи основываются на выписках из банковских счетов. Например, судя по "кассе" 27 сентября 2012 года Охендовский получил $4,7 тыс от помощника депутата Партии регионов, а финансовая отчетность показывает, что $4,5 млн он положил на свой счет.

Собрано достаточно доказательств, которые подтверждают оригинальность "черной кассы".

13 декабря главе ЦИК было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение взятки в крупном и особо крупном размерах) вчера вечером, 13 декабря.

Охендовский подозревается в том, что в что в 2012 году он якобы ездил заграницу, чтобы по поручению "высшего руководства" страны информировать иностранных партнеров о "демократическом" ходе выборов в Украине с целью предотвращения их непризнания. За это, по данным правоохранителей, Охендовский получал деньги от Партии регионов.

Глава ЦИК обвинения отрицает и заявляет, что никаких денег ни у кого не брал. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.