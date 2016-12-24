24.12.2016, 17:19

В Мариуполе презентовали современную систему видеоконтроля за ситуацией в городе. Эта система функционирует на базе Единого сервисно-аналитического центра (UASC), созданного при управлении полиции Донетчины.

Центр - пока единственный в Украине, а по уровню своего технического обеспечения - четвертый в мире. В презентации принял участие Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, народные депутаты, руководители полиции области и представители местной власти.

Презентация возможностей системы состоялась сегодня, 24 декабря в Мариуполе. В рамках этой презентации представители полиции Донецкой области рассказали о функциях, которые эта система может выполнять.

В частности, с помощью камер, установленных на улицах Мариуполя, полицейские смогут в режиме реального времени отслеживать перемещение автомобилей, которые по тем или иным причинам разыскиваются правоохранителями. В частности, речь идет о розыске угнанных авто, а также тех транспортных средств, водители которых нарушили Правила дорожного движения или причастны к совершению преступления.

Система позволяет фиксировать и обрабатывать довольно значительные массивы информации сразу по нескольким параметрам: окружающая обстановка (время суток, погодные условия), обработка информации о типе, марке, модели и цвете автомобиля, его номерном знаке. Кроме того, система позволяет проводить поиск совпадений по лицам и тому подобное.

Также система позволяет делать анализ необходимой информации в течение отрезка времени, заданного оператором. В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля система выделяет номерной знак автомобиля-нарушителя красным цветом и информирует оператора звуковым сигналом.

Сейчас операторы аналитического центра обрабатывают информацию с 37 видеокамер, которые транслируют видео с улиц города. В перспективе количество камер будет увеличено до 70.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отметил, что система является очень полезной в работе полиции. Она выполняет превентивную функцию, чтобы полицейские могли противодействовать любому нарушению.

Открытый в Мариуполе сервисно-аналитический центр является пока единственным в Украине, а по уровню технического обеспечения - четвертым в мире. В нем сейчас работают 46 операторов и 13 диспетчеров.

Инф. Пресс-службы национальной полиции Украины.