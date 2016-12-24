Дорожный патруль начнет полноценную работу летом

24.12.2016, 17:22

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что дорожная полиция начнет полноценную работу летом 2017 года.

"Ожидаем полноценного функционирования этой службы уже с лета", - отметил Бушуев.

В то же время, по его словам, окончательно этап формирования дорожной полиции завершится в декабре 2017 года.

Работников дорожной полиции будут избирать на открытых конкурсах. Также полиция ожидает принятия закона об автоматической фиксации нарушений на дорогах.

Дорожная полиция заменит расформированную в 2015 году Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ).

Дорожный патруль уже работает на больших трассах, таких как Киев-Житомир или Киев-Одесса. Об этом сообщает BBC Украинская служба.