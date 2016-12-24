Дорожный патруль начнет полноценную работу летом

Заместитель главы Национальной полиции Украины Константин Бушуев сообщил, что дорожная полиция начнет полноценную работу летом 2017 года.
"Ожидаем полноценного функционирования этой службы уже с лета", - отметил Бушуев.
В то же время, по его словам, окончательно этап формирования дорожной полиции завершится в декабре 2017 года.
Работников дорожной полиции будут избирать на открытых конкурсах. Также полиция ожидает принятия закона об автоматической фиксации нарушений на дорогах.
Дорожная полиция заменит расформированную в 2015 году Государственную автомобильную инспекцию (ГАИ).
Дорожный патруль уже работает на больших трассах, таких как Киев-Житомир или Киев-Одесса. Об этом сообщает BBC Украинская служба.