Савченко анонсировала презентацию своей общественной платформы

24.12.2016, 17:32

В понедельник, 26 декабря, народный депутат Надежда Савченко представит новую общественную платформу "РУНА".

Об этом свидетельствует запись на ее странице в соцсети Facebook.

Пресс-конференция на тему "Концепция системных изменений Украина как унитарного децентрализованной республики" состоится в понедельник, 26 декабря.

В ходе пресс-конференции будет представлена общественная платформа "РУНА": "Рух, Реформи, Революція українського народу", лидером которой является Надежда Савченко.

Ранее Надежда Савченко вышла из партии "Всеукраинское объединение "Батьківщина". Об этом сообщает "Обозреватель".