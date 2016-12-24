Беглый депутат Рады Онищенко снова обвинил Порошенко в коррупции

24.12.2016, 17:37

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, скрывающийся за рубежом от обвинений в принадлежности к "газовой мафии", опубликовал в пятницу, 23 декабря, в американском издании Time статью, в которой обвинил президента Украины Петра Порошенко и его приближенных в коррупции.

"За последние три года я неоднократно становился свидетелем, как Петр Порошенко воровал сотни миллионов долларов, требуя откаты от любых заключаемых контрактов с любым государственным предприятием", - написал Онищенко.

Преследования, которым подвергается депутат на родине, связаны, по его мнению, с раскрываемыми им фактами коррупции в высших эшелонах украинской власти. "Пришло время и остальному миру потребовать реформ, вместо того чтобы закрывать глаза на преступления и бесчинства. Мы не можем позволить Петру Порошенко продолжить начатые его предшественником Виктором Януковичем практики. Настало время положить конец его лжи", - говорится в статье.

Александр Онищенко покинул Украину 2 июля. А уже 5 июля Верховная рада проголосовала за лишение его неприкосновенности, арест и привлечение к уголовной ответственности. В середине декабря Онищенко был замечен в Германии, где у него имеется дом и управляемый им центр по конному спорту. В то же время в Германии еще в августе выписали ордер на арест депутата. Онищенко предпринимает усилия по отмене ордера. Об этом сообщает Deutsche Welle.