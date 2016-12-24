Аваков: У МВД нет информации о провокациях на новогодние праздники, но меры безопасности будут усилены

24.12.2016, 17:44

Глава МВД Арсен Аваклв заявил, что правоохранители иногда будут просить граждан пройти через рамки металлодетекторов в местах массовых празднований.

В МВД не ожидают провокаций во время новогодних и рождественских праздников, однако меры безопасности будут усилены. Об этом сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отвечая на вопрос, есть информация о возможных провокациях и терактах на праздники, он сказал: "Нет, такой информации у нас нет. У нас создан специальный штаб, система реагирования дежурств по всей стране. На тех точках, где у нас будут гуляния, концентрация людей, будем принимать меры безопасности".

По словам министра, правоохранители иногда будут просить граждан пройти через рамки, чтобы обеспечить безопасность. "Думаю, нас все поймут", - отметил глава МВД.

Напомним, в центре Будапешта - бронетранспортеры, которые охраняют большие магазины и главный рождественский базар, усиленные полицейские наряды и в других городах страны.

Из-за угрозы новых терактов увеличилось количество правоохранителей и вокруг французских праздничных мест. В Германии вокруг базаров массово блокируют дороги. Даже в Москве заявили, что на Новый год Красную площадь заблокируют фурами. Об этом сообщает УНИАН.