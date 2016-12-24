24.12.2016, 17:56

Президент Петр Порошенко поздравил новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин и подчеркнул, что избиратели выбирали не тех, кто красиво произносит лозунги и хорошо выступает на митингах, а тех, кто со знанием дела способен делать повседневную рутинную работу по улучшению жизни местных общин.

"Поздравляю каждого из вас с заслуженной победой. Но в то же время предупреждаю о колоссальной ответственности. Для ваших общин не Президент, а именно вы являетесь лицом власти. И партии - тоже", - подчеркнул П.Порошенко во время видеообращения к участникам Форума новоизбранных глав и депутатов объединенных территориальных общин. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент также обратил внимание, что довольно неожиданной оказалась высокая явка граждан на этих выборах. Глава государства добавил, что в избирательных технологиях существует закономерность, характерная для всего демократического мира: чем ниже уровень избираемой власти, тем менее активно люди голосуют. Однако на этих выборах явка граждан оказалась значительно выше, чем на общенациональных местных выборах в прошлом году, а кое-где - вообще вышла на уровень президентских или парламентских выборов.

П.Порошенко отметил, что за год благодаря изменениям в налоговое и бюджетное законодательство поступления только собственных доходов местных бюджетов объединенных общин выросли более чем втрое. В целом общий фонд местных бюджетов увеличился в шесть раз по сравнению с поступлениями в бюджеты местных советов, которые вошли в состав объединений.

"Это показатели по тем общинах, которые в этом году уже работали по новой модели. Привлекательный пример для подражания тем, кто в семнадцатом начнет работать по новым правилам. И для тех, кто все еще думает, объединяться или оставаться на обочине прогресса", - подчеркнул Президент, добавив, что в целом по стране общий фонд всех местных бюджетов, то есть собственные доходы и субвенции, вырос всего за год в полтора раза.

В то же время, по его словам, отдельные политические силы не оставляют усилий дестабилизировать ситуацию внутри страны, используя для этого все методы: от махрового популизма до псевдомасовых протестов. "Но украинский народ уже хорошо различает тех, кто готов нести ответственность за страну и делать реальные дела от популистов всех цветов - что с вилами, что с косами", - отметил глава государства.

П.Порошенко подчеркнул, что в экономике и социальной сфере худший период позади, но откатиться назад очень легко, если допустить дестабилизацию. По его словам, несмотря на все сложности и необходимость тратить огромные ресурсы - 5% ВВП - на безопасность и оборону, удалось поднять минимальную заработную плату в два раза, существенно с нового года повысить зарплату учителям и врачам, обеспечить программу строительства дорог.

"Главное - чтобы люди на местах почувствовали изменения в стране, получили надежду на лучшую жизнь и справедливость. Они ждут от нас конкретных дел и результатов. Уверен, что вместе сможем их обеспечить. Мы - здесь, вы - там, а результат - общий", - подчеркнул Президент.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".