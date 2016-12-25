Пассажирский самолет Минобороны РФ с 91 человеком на борту упал в Черное море

25.12.2016, 09:33

Пассажирский самолет Ту-154 российского Минобороны, пропавший с радаров утром 25 декабря, потерпел крушение в Черном море, сообщили в МЧС и Минобороны России. Его обломки были найдены в полутора километрах от побережья Сочи на глубине 50-70 метров.



Самолет Ту-154 вылетел в 5.20 по мск с аэродрома Адлера на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии. Через 20 минут после взлета он пропал с радаров.

"В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега - фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета", - сообщила пресс-служба Южного регионального центра МЧС.

Официальной информации о причинах крушения пока нет, однако СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают о вероятной технической неисправности или ошибке пилотирования. Версия теракта не рассматривается, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов.

По официальным данным Минобороны, на борту находился 91 человек: 83 пассажира и 8 членов экипажа. Большинство пассажиров составляли музыканты ансамбля имени Александрова, которые должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в Сирии. Также на борту находились военнослужащие и несколько журналистов Первого канала и телеканала "Звезда".

Российские СМИ сообщают, что спасатели начали обнаруживать тела погибших. Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил пока, что на месте авиакатастрофы обнаружено тело только одного погибшего.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".