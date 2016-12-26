СБУ: На Донбассе в плену у боевиков находятся 110 украинцев, еще 10 - в России

26.12.2016, 10:45

В заложниках на неконтролируемой Украиной территории находятся 110 человек. Об этом заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит в эфире телеканала "Интер".

"Заложниками, официально по данным службы безопасности, считаются незаконно удерживаемые лица в Донецке, Луганске - их 110 человек, кроме этого еще десять наших героев находятся незаконно на территории Российской Федерации, а разницы никакой нет, есть определенная процедура. И когда кто-то пытается снизить эти цифры, мы говорим, что это жизнь наших ребят", - сказал Тандит

Он напомнил, что в ближайшее время Украина передаст 15 человек из списка на освобождение, полученного от представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил, что Украина в знак доброй воли и чтобы ускорить процесс обмена пленных передаст "ДНР" и "ЛНР" 15 пленных.

"Мы в одностороннем порядке отдадим 15 человек, которые уже получили приговоры в судах, просто чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки", - заявил Грицак. Он отметил, что Украина готова "сделать все, чтобы вернуть пленников".

ИЦ "ЭЛВИСТИ".