С Новым 2017 годом!

31.12.2016, 14:20

Новый Год - один из самых любимых праздников для миллионов людей. Во многих странах мира его празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января. На Новый год люди возлагают новые надежды, мечтают об изменениях в своей жизни и в жизни страны.

Одним из основных символов Нового года считается ель, которую специально украшают к празднику. В этом году главную елку Украины установили в Киеве на Софийской площади.

Власти Киева пригласила жителей и гостей столицы встретить Новый год на Софийской площади, где состоится праздничный концерт с участием популярных украинских исполнителей. Празднование начнется 31 декабря в 22:00 и продлится до 02:30 1 января, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.



"В новогоднюю ночь у главной елки страны на Софийской площади выступят Государственный академический эстрадно-симфонический оркестр Украины, звезды украинской академической, эстрадной, джазовой, народной музыки", - отметили в городской государственной администрации. В КГГА также обещают, что празднование мероприятия пройдут и левом берегу столицы, а также "более отдаленные районы города".



С наилучшими пожеланиями добра, здоровья, любви, успехов и процветания! Пусть Новый год принесет мир, согласие и благополучие!

ИЦ "ЭЛВИСТИ".



