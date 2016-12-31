Порошенко вручил украинские государственные награды американским сенаторам Маккейну и Грэму

31.12.2016, 09:30

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки во главе с сенатором Джоном Маккейном. В состав американской делегации также вошли сенаторы Линдси Грэм и Эми Клобучар. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы и отметил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки.

Глава государства подчеркнул важность традиционной двухпартийной поддержки Украины в Конгрессе США и отметил участие в делегации представителей обеих партий. Это подтверждает, что такая поддержка будет оставаться и в дальнейшем в борьбе против российской агрессии, за сохранение суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Очень важно, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны", - сказал Президент.

Стороны отметили важность продолжения усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Президент предложил сенаторам осуществить визит на Донбасс для получения объективной информации о подрывных действиях российской стороны и ее боевиков, которые продолжают провокации и нарушают режим прекращения огня.

Петр Порошенко отметил важность принятия Конгрессом США закона "О поддержке стабильности и демократии в Украине", что стало бы важным решением в интересах солидарности и единства с нашим государством.

Глава государства также отметил, что Украина борется не только за независимость. "Мы боремся за свободу, за ценности, за демократию, защищая их в центре Европы в XXI веке", - сказал он.

Президент также информировал американских сенаторов о ходе реформ в Украине и подчеркнул важную роль США в этом процессе.

В свою очередь, сенатор Джон Маккейн подтвердил свою решимость о помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии.

ИЦ "ЭЛВИСТИ".