Этот день в истории: 25 декабря

Предлагаем дайджест основных событий и дат 25 декабря.
336 - первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.
1730 - в Москве зажглись первые уличные фонари.
1741 - Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.
1759 - физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.
1855 - в Кингстоне (Канада) состоялась 1-я игра в хоккей.
1878 – родился Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.
1887 - родился Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".
1895 - на ели, которая стояла перед Белым домом в США, загорелась первая электрическая гирлянда.
1895 - родился Григорий Веревка, украинский композитор и хоровой дирижер, создатель украинского народного хора.
1899 - родился Хамфри Богарт, американский киноактёр. Американский институт киноискусства назвал Богарта лучшим актёром в истории американского кино.
1917 - образована Украинская ССР (с 1922 по 1991 год - в составе СССР.
1925 - родился Карлос Кастанеда, американский писатель и философ-мистик, гуру движения Новой Эры.
1926 - наследный принц Хирохито стал императором Японии.
1946 - в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.
1951 - в Киеве введена в строй первая в СССР электронно-вычислительная машина.
1979 - началась война в Афганистане. Началом Афганской войны - военный конфликт между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов.
1991 - Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.
ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.