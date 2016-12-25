Этот день в истории: 25 декабря

25.12.2016, 10:47

Предлагаем дайджест основных событий и дат 25 декабря.

336 - первое документально подтвержденное празднование Рождества Христова в Риме.



1730 - в Москве зажглись первые уличные фонари.



1741 - Цельсий изобрел шкалу измерения температуры.



1759 - физик Йозеф Адам Браун получил твердую ртуть.

1855 - в Кингстоне (Канада) состоялась 1-я игра в хоккей.

1878 – родился Луи Шевроле, американский автогонщик, автоконструктор, один из основателей фирмы Шевроле.

1887 - родился Конрад Хилтон, американский предприниматель, основатель сети отелей "Хилтон".

1895 - на ели, которая стояла перед Белым домом в США, загорелась первая электрическая гирлянда.

1895 - родился Григорий Веревка, украинский композитор и хоровой дирижер, создатель украинского народного хора.

1899 - родился Хамфри Богарт, американский киноактёр. Американский институт киноискусства назвал Богарта лучшим актёром в истории американского кино.

1917 - образована Украинская ССР (с 1922 по 1991 год - в составе СССР.

1925 - родился Карлос Кастанеда, американский писатель и философ-мистик, гуру движения Новой Эры.

1926 - наследный принц Хирохито стал императором Японии.

1946 - в СССР под руководством И. В. Курчатова запущен первый в Европе ядерный реактор.

1951 - в Киеве введена в строй первая в СССР электронно-вычислительная машина.

1979 - началась война в Афганистане. Началом Афганской войны - военный конфликт между Ограниченным контингентом советских войск и правительственными силами Афганистана, с одной стороны, и многочисленными вооружёнными формированиями афганских моджахедов.

1991 - Михаил Горбачев объявил об отставке с поста Президента СССР.

ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.



