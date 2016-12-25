Прокуратура США запретила Трампу закрывать благотворительный фонд до завершения расследования

25.12.2016, 10:58

Избранный Президент США Дональд Трамп заявил о намерении избавиться от своего благотворительного фонда Trump Foundation, сообщает сегодня, 25 декабря, газета The Washington Post.

"Во избежание даже появления конфликта интересов с моей ролью в качестве президента я решил продолжить реализовывать мой сильный интерес к благотворительности другими способами", - приводит издание слова Трампа.

Политик не указал конкретных сроков закрытия фонда, но заявил, что поручил своему адвокату предпринять необходимые для этого шаги. Однако благотворительный фонд Трампа не может быть расформирован до завершения расследования его деятельности, которое проводит прокуратура Нью-Йорка, сообщила официальный представитель ведомства Эми Спиталник.

В 2015 году в фонде признали нарушение правила, согласно которому главы некоммерческих организаций не могут использовать средства своего благотворительного фонда для помощи себе, своим родным и своему бизнесу. При этом Трамп не рассказал, как именно он нарушил эту норму, и сколько ему пришлось заплатить за это налоговой службе.

В самой службе от комментариев на этот счет отказались. Ранее фонд также неоднократно критиковали за нецелевую трату средств, пишет The Washington Post.

Трамп сообщил в налоговое управление, что с период с 2009 по 2014 годы не финансировал фонд. Крупнейшими благотворителями в предыдущие годы были Винс и Линда Макмэхон, пожертвовавшие в него $5 млн. в 2007-2009 годы. После избрания президентом Трамп предложил Линде Макмэхон пост главы администрации малого бизнеса.

К концу 2015 года Trump Foundation отчитался о наличии на его счетах $1,16 млн., указывает The Washington Post. Об этом сообщает Deutsche Welle.