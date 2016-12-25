"Конгресс интеллигенции" и Русский ПЕН-центр призвали Путина помиловать Сенцова

25.12.2016, 11:09

"Конгресс интеллигенции" и группа членов Русского ПЕН-центра призвали Президента России Владимира Путина помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего 20-летний срок заключения в российской колонии по обвинению в терроризме.

В открытых письмах, опубликованных на сайте конгресса и на странице сообщества "Частное мнение. Русский ПЕН-центр" в Facebook, содержится просьба проявить милосердие и исправить несправедливость, отпустив на свободу Олега Сенцова.

Под письмом "Конгресса интеллигенции" подписались в том числе - Людмила Улицкая, Светлана Алексиевич, Григорий Пасько, Виктор Шендерович, Лия Ахеджакова, Зоя Светова и другие.

Письмо от ПЕН-центра подписали более 60 его членов, к которым присоединились 13 членов "Вольного исторического общества" и еще более 20 писателей, деятелей науки и культуры.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

Он не признал свою вину. Правозащитный центр "Мемориал" внёс Сенцова в список политзаключённых. Об этом сообщает "Радио Свобода".