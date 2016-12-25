26 декабря объявлено в России днем траура по погибшим в катастрофе Ту-154

25.12.2016, 13:29

26 декабря объявлено в России общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы в Черном море. Об этом заявил журналистам Президент РФ Владимир Путин.

"Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших", - заверил он.

Рано утром 25 декабря самолет Минобороны РФ Ту-154, на борту которого находились 92 человека, потерпел крушение в Черном море. Военный рейс вез в Сирию участников ансамбля песни и пляски имени Александров, сотрудников Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ. Также на борту самолета была директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

Спасатели обнаружили место падения самолета, его обломки и несколько тел погибших. Операция продолжается. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

