Этот день в истории: 26 декабря

Предлагаем дайджест основных событий и дат 26 декабря.
1771 - умер Клод Адриан Гельвеций, французский литератор и философ-материалист утилитарного направления.
1825 - в Петербурге на Сенатской площади во время присяги новому императору Николаю І произошло восстание декабристов.
1891 - родился Генри Миллер, американский писатель и художник.
1893 - родился Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель XX века, основатель Китайской Народной Республики, председатель КНР, председатель Коммунистической партии Китая.
1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.
1988 - умер Херлуф Бидструп, датский художник-карикатурист и общественный деятель.
1930 - родился А.И.Лебедев, советский актёр театра и кино.
1933 - запатентовано FM-радио.
1941 - Великая Отечественная война: начало Керченско-Феодосийской десантной операции.
1943 - в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер "Шарнхорст".
1949 - родился Михаил Боярский, актёр театра и кино, певец, телеведущий, заслуженный артист РФ.
1974 - запущена космическая станция "Салют-4".
1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.
2009 – умер Ив Роше, французский промышленник, основатель одноимённой компании по выпуску косметических товаров.
Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.