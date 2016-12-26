Этот день в истории: 26 декабря

26.12.2016, 10:00

Предлагаем дайджест основных событий и дат 26 декабря.

1771 - умер Клод Адриан Гельвеций, французский литератор и философ-материалист утилитарного направления.

1825 - в Петербурге на Сенатской площади во время присяги новому императору Николаю І произошло восстание декабристов.

1891 - родился Генри Миллер, американский писатель и художник.

1893 - родился Мао Цзэдун, китайский государственный и политический деятель XX века, основатель Китайской Народной Республики, председатель КНР, председатель Коммунистической партии Китая.

1898 - Мария и Пьер Кюри впервые получили радий.

1988 - умер Херлуф Бидструп, датский художник-карикатурист и общественный деятель.

1930 - родился А.И.Лебедев, советский актёр театра и кино.

1933 - запатентовано FM-радио.

1941 - Великая Отечественная война: начало Керченско-Феодосийской десантной операции.

1943 - в Баренцевом море у мыса Нордкап потоплен германский линейный крейсер "Шарнхорст".

1949 - родился Михаил Боярский, актёр театра и кино, певец, телеведущий, заслуженный артист РФ.

1974 - запущена космическая станция "Салют-4".

1991 - Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

2009 – умер Ив Роше, французский промышленник, основатель одноимённой компании по выпуску косметических товаров.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.