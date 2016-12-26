Папа Франциск посвятил традиционное рождественское послание достижению мира в Сирии и Украине

26.12.2016, 10:15

Традиционное рождественское послание Urbi et Orbi ("Городу и миру"), с которым папа римский Франциск обратился к верующим 25 декабря было в первую очередь посвящено войне в Сирии. Понтифик призвал к скорейшему достижению мира, упомянув Алеппо как "место одного из самых жестоких сражений".

"Оружие должно окончательно смолкнуть", а международное сообщество, по словам понтифика, обязано активно включиться в поиск решения конфликта путем переговоров и восстановить мирную жизнь в стране.

Мира и благополучия пожелал папа римский тем европейцам, которые в уходящем году потеряли близких людей или пострадали сами во время терактов, "посеявших страх и смерть в сердцах многих стран и городов".

Затронув проблемы голода и вынужденной миграции, Франциск подчеркнул, что все народы страдают из-за экономических амбиций и ненасытной жадности немногих.

Говоря о восточной Украине, папа призвал конфликтующие стороны незамедлительно найти в себе силы и проявить волю для того, чтобы помочь страдающему населению и исполнить взятые на себя обязательства.

Израильтянам и палестинцам понтифик пожелал открыть новую главу взаимоотношений, в которой ненависть и мстительность уступят место взаимопониманию.

Накануне вечером, в Сочельник, 24 декабря, папа римский Франциск провел торжественную мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. Тысячи верующих собрались и в Вифлееме, где патриарх Иерусалима латинского обряда Римско-католической церкви Фуад Туаль также провел мессу - он возглавил традиционную процессию от Яффских ворот Иерусалима до базилики Рождества Христова. Об этом сообщает Deutsche Welle.