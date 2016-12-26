Президент Чехии решил "быть немного оригинальным" и пожелал народу страны опасной жизни

26.12.2016, 10:56

Президент Чехии Милош Земан во время рождественского интервью пожелал народу страны опасной жизни.

В разговоре с корреспондентом радио Frekvence 1 Милош Земан сказал, что желать всем доброго здоровья скучно.

"Я постараюсь быть немного оригинальным", - сказал президент.

"Вы знаете, дорогие слушатели, что я вам пожелаю? Опасной жизни. Жизни полной рисков, полной сражений, и, что самое главное, полной побед. Потому, что без сражений вы не может одерживать победы. Я желаю вам успехов", - сказал президент Земан под конец интервью, глядя прямо в камеру и обращаясь к народу Чехии. Об этом сообщает ВВС.