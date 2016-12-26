ПриватБанку представили новый состав правления

26.12.2016, 16:05

ПриватБанк представил новый состав правления. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей КУБ и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил западным региональным управлением ПриватБанка, работал в руководстве других украинских банков.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина.

Руководителем розничного бизнеса ПриватБанка стал Алексей Шабан, который в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP- клиентов.

Членом правления банка, руководителем центра электронного бизнеса и направления по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций ПриватБанка с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие службы безопасности, юридического направления и службы финансового мониторинга, назначен Алексей Бережной.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие back-office, информационных технологий и ПриватМаркета.

Руководителем казначейства ПриватБанка и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением аудита ПриватБанка будет руководить Вячеслав Ветлужский.

Главным HR-менеджером ПриватБанка остается Ольга Хлынина. Без изменений остается также руководящий состав направления "Маркетинг и менеджмент" банка, которым руководит Николай Щербина.

Правление национализированного ПриватБанка возглавляет бывший министр финансов Александр Шлапак.

На прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк представил членов наблюдательного совета ПриватБанка. В наблюдательный совет вошли: управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж, представитель ЕБРР Артем Шевалев, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, экс-сотрудник UniCredit Андреа Манета, представитель Всемирного банка Стивен Силиг, советник главы НАК Нафтогаз Украина Сергей Алексеенко, турецкий кризис-менеджер Энгин Акчакоча. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.