Группа "ТАС" купила "Универсал Банк"

27.12.2016, 12:48

Группа "ТАС" бизнесмена Сергея Тигипко и Eurobank Group закрыли сделку по покупке-продаже "Универсал Банка", сообщается на сайте группы.

Согласно сообщению, завершение сделки состоялось после получения всех необходимых разрешений от регулирующих органов - Антимонопольного комитета и Национального банка Украины.

"Стороны уверены, что подписание соглашения будет способствовать консолидации и дальнейшему стабильному развитию банковского сектора Украины", - отмечается в сообщении.

Сергей Тигипко занимал высокие должности в период президентства Виктора Януковича, в том числе должность вице-премьер-министра и министра социальной политики в правительстве Николая Азарова, а также главы Национального банка Украины в 2003-2004 годах.

Принадлежащий Тигипко "ТАСкомбанк" (ранее банк "Бизнес Стандарт", Киев) работает на рынке Украины с 1989 года, занимая по состоянию на 1 октября 25-е место среди 100 работающих банков по объему активов. Об этом сообщает УНИАН.