В НБУ назвали условие, при котором признают неплатежеспособными банки второй двадцатки

29.12.2016, 15:49

Регулятор напомнил, что продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала второй и третьей двадцатки банков в 2016 году.

Национальный банк Украины признает неплатежеспособными банки второй двадцатки, которые на 1 января 2017 года не обеспечат достижения положительного значения достаточности капитала.

Как сообщается на сайте регулятора, по результатам диагностики качества активов и достаточности капитала этой группы банков 7 из них не нуждались в докапитализации, 1 банк - "Михайловский" - был признан неплатежеспособным до завершения диагностики, а 12 финучреждений предоставили программы докапитализации.

Регулятор напомнил, что продолжил диагностику качества активов и достаточности капитала второй и третьей двадцатки банков в 2016 году после диагностики первой двадцатки крупнейших банков в 2015 году.

Также сообщается, что остальные банки Нацбанк проверит до конца сентября 2017 года.

Национальный банк Украины по результатам проведенной диагностики 60 крупнейших работающих банков, на которые приходится более 98% активов банковского сектора страны, оценил уровень проблемных кредитов в первой двадцатке банков в 53%, в следующих 40 банках - в 43%. Об этом сообщает УНИАН.