НБУ: Избыточный спрос на валюту на межбанке сохраняется

29.12.2016, 16:10

На межбанковском валютном рынке продолжает наблюдаться временный избыточный спрос на иностранную валюту, который сформировался под одновременным давлением ряда факторов. Об этом рассказал заместитель главы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.

"С одной стороны, предложение валюты сдерживает наличие гривневой ликвидности и, соответственно, отсутствие необходимости продавать валютную выручку компаний-экспортеров, которые в течение прошлой и текущей недели получили возмещение НДС на сумму 12,5 млрд грн. С другой стороны, существенно вырос спрос на иностранную валюту со стороны участников рынка, вызванный необходимостью компаний делать платежи по кредитам в иностранной валюте в конце года", - отметил он.

Девальвационное давление на курс гривни на этой неделе не связан с переходом ПриватБанка в государственную собственность, сказал Чурий. "Во- первых, приток средств населения в другие банки вдвое превысил отток депозитов физических лиц с ПриватБанка с 19 декабря. Более того, период их оттока из банка был непродолжителен - всего три дня, и после этого возвращение средств населения в банки возобновился. В то же время отток депозитов юридических лиц с ПриватБанка был компенсирован притоком на счета юрлиц в других банках средств по возмещению НДС", - сказал замглавы НБУ.

На наличном валютном рынке продажа валюты гражданами по-прежнему превышает ее покупку. В декабре за неполный месяц чистая покупка валюты банками у украинцев составляет $34 млн.

Поддержание ликвидности в объеме 25 млрд грн, которую НБУ выдал на прошлой неделе ПриватБанку, была частично направлена на покрытие оттоков по депозитам, а также на исполнение банком норматива обязательного резервирования, банк не исполнял почти год до перехода в государственную собственность.

"В общем фундаментальных предпосылок для колебаний курса гривни нет - рыночные факторы сейчас являются благоприятными для валютного рынка", - заключил Олег Чурий. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.