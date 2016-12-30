НБУ опустил официальный курс гривны

30.12.2016, 12:55

Гривна подешевела к доллару, евро и рублю Нацбанк Украины установил официальный курс гривны к доллару на сегодня, 30 декабря, на уровне 27,1908 грн./$, таким образом снизив его на 30 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,8931 грн./$ в четверг, 29 декабря).

Курс евро установлен на уровне 28,4226 грн./евро (29 декабря - 27,9715 грн.), 10 рублей - 4,5113 грн./рубль (29 декабря - 4,4329 грн.).

Исторический минимум официальной гривны на уровне 30,0101 грн./$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".