ФГВФЛ намерен продать залог по кредиту на балансе Дельта Банка

29.12.2016, 16:15

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил на 27 января аукцион по продаже прав требования по кредиту на балансе Дельта Банка.

Как сообщает ФГВФЛ на официальном сайте, в обеспечение этого займа, в частности, переданы имущественные права на 38 квартир и 78 машино-мест в новостройке в селе Чайки Киевской области. Актив выставляется на торги впервые.

На начало октября этого года задолженность по договору составила 131,24 млн грн. Фонд отмечает, что стартовая цена лота - 82,18 млн грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.