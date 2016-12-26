26.12.2016, 16:23

Весной следующего года в Киеве собираются начать паспортный контроль для обнаружения нелегальных квартиросъемщиков.

Столичные власти собираются вместе с полицией искать по Киеву незарегистрированных орендаторов жилья. Об этом замглавы КГГА Петр Пантелеев рассказал в комментарии 44.ua.

"Мы будем с полицией проводить паспортный контроль в домах и квартирах, чтобы понимать сколько людей легально проживают в квартирах, а сколько - не зарегистрированы. Такой контроль планируем запустить весной 2017 года", - заявил Пантелеев. Об этом сообщает УНИАН.