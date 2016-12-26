Омбудсмену Украины Лутковской разрешили встретиться в оккупированном Крыму только с 3 политзаключенными

26.12.2016, 16:28

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская посетила политзаключенных в СИЗО оккупированного Крыма. Об этом сообщает руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко у себя в Facebook.

"После трех месяцев и особо тяжких двух последних суток переговоров нам удалось получить возможность встречи с политическими заключенными, содержащихся в Крыму, а также теми осужденными, кто обратился с просьбой о передаче на материковую часть", - отметил Крикливенко.

Оккупанты предоставили доступ только к трем лицам в СИЗО Симферополя. "Мы просили встречи с 42 лицами, нам предоставили возможность встретиться с тремя, в том числе с Ахтемом Чийгозом", - говорится в сообщении.

Руководитель секретариата отметил, что это официальный визит Уполномоченного к своим гражданам, даже если территория временно оккупирована.

Вместе с украинским обмудсменом в СИЗО Симферополя приехала омбудсмен РФ Татьяна Москалькова. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.