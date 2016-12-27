Межфракционное объединение "Еврооптимист" отчиталось за 2 года работы и представило планы на 2017 год

27.12.2016, 10:21

В 2017 году межфракционное объединение "Еврооптимисты" представит 12 законопроектов в разных сферах: экономика, туризм, налоги, оборона, евроинтеграция, энергетическая безопасность, антимонопольное законодательство. "Инициаторами этих законопроектов являются лишь депутаты-еврооптимисты. Мы приложим все усилия, чтобы до конца года они были приняты", - заявила Елена Сотник, народный депутат Украины, член межфракционного объединения "Еврооптимисты", во время брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.

Народный депутат Иван Крулько отметил, что соблюдение процедур в Верховной Раде остается главной проблемой. "Я надеялся, что после Революции Достоинства соблюдения регламента станет лейтмотивом, но этого не произошло. Процедуры соблюдаются лишь тогда, когда нужно. Осталось явление кнопкодавства, - считает он. По словам госпожи Сотник, "Еврооптимисты" с ноября этого года после каждого заседания парламента подают Председателю ВРУ и регламентному Комитета перечень процедурных нарушений. Если реакции не будет, нардеп пообещала обращаться в суд.

Иван Крулько отметил, что в следующем году необходимо имплементировать закон о счетной палате, ведь до сих пор не избран ее состав. "Год как проведен конкурс, его победители ожидают назначения. Однако, к сожалению, на первый план выходят политические амбиции и желание видеть тех или иных лиц среди руководства", - считает он. Также среди приоритетов - принятие закона о молодежи, посвященного молодежной политике: как предоставить молодежи институциональную способность, возможность влиять на государственные решения, чтобы они могли жить и работать в Украине.

Народный депутат Алексей Мушак выделил несколько приоритетов. "Для развития экономики необходимо принять закон об электронных доверительных услугах - революционный закон, который введет полноценный электронный рынок - и закон о рынке земли", - считает он. По словам народного депутата Виктории Птатшнык, в сфере поддержки бизнеса победой можно назвать закон об устранении административных барьеров при экспорте услуг. "Фрилансеры, ИТишникы, дизайнеры, юристы и другие, кто предоставляет услуги за границу уже должны были почувствовать его действие", - отметила она. В приоритетах: продвижение законопроекта о запрете изъятия серверов, валютная либерализация, реформирования корпоративного законодательства.

По мнению народного депутата Алексея Рябчина, хотя нардепы с МФО "Еврооптимисты" и являются представителями разных фракций парламента, на международной арене они всегда выступают единым фронтом. "Если внутри страны мы делимся на коалицию и оппозицию, и можем коммуницировать или критиковать действия власти, то за рубежом мы всегда, представляя Украину, выступали единым фронтом", - подчеркнул он. Об этом сообщает Украинский кризисный медиа-центр.