Французский путешественник Ковиль завершил одиночное кругосветное плавание

27.12.2016, 10:38

Французский путешественник Томас Ковиль завершил одиночное безостановочное плавание вокруг света на тримаране, установив новый мировой рекорд.

Кругосветное плавание 48-летнего путешественника длилось 49 дней, три часа и семь минут. Таким образом, он побил рекорд, установленный в 2008 году другим французом, Франсуа Жойоном, который в одиночку обогнул земной шар на яхте за 57 дней.

Ковилю удалось достичь рекордного результата только с пятой попытки. По его словам, часто ему приходилось спать не более трех часов в сутки и он работал на пределе своих физических возможностей.

"Я шел к этому десять лет... Я счастлив, что мне удалось осуществить эту мечту", - сказал путешественник журналистам, ожидавшим его прибытия в порту города Брест на северо-западе Франции.

В июле этого года российский путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд кругосветного перелета на воздушном шаре, добравшись до меридиана пункта отправления - австралийского города Нортхэм - за 11 дней. Об этом сообщает ВВС.