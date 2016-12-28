28.12.2016, 15:49

Кабинет Министров Украины утвердил выплату с 2017 года минимальных академических стипендий студентам высших учебных заведений на уровне 1100 грн. Об этом в Twitter сообщил вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

"Правительство приняло постановление об академических стипендиях: со следующего года для вузов 3-4 уровня аккредитации обычная стипендия - 1100 грн., повышенная - 1400 грн.", - написал он.

Ранее Минобразования представило новый порядок начисления стипендий.

По данным премьер-министра Владимира Гройсмана, размер стипендиального фонда для студентов на 2017 год увеличен на 576 миллионов гривен. Об этом сообщает ForUm.