Савченко объявила о создании общественной платформы РУНА

27.12.2016, 12:40

Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о создании общественной платформы РУНА. Об этом она сообщила на пресс-конференции во Львове.

По словам самой Савченко, это не политический проект, а естественное объединение людей, которые слышат саму идею, а не лозунги.

"Сегодня мы представляем вам общественную платформу РУНА. Это движение украинского народа, активных, мыслящих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы, настоящего изменения системы. Это эволюция украинского народа, как исключительное требование Революции достоинства", - добавила она. Об этом сообщает ICTV Факти.