Суд в Москве назвал смену власти в Украине в 2014 году "госпереворотом"

27.12.2016, 13:02

Дорогимиловский суд Москвы признал события в Украине в 2014 году "государственным переворотом". Таким образом, московский суд удовлетворил иск беглого экс-депутата Верховной Рады Украины Владимира Олейника.

По этому иску в суде допросили бывших высокопоставленных чиновников Украины, руководивших Администрацией Президента, Генпрокуратурой, МВД и Службы безопасности Украины. Все они заявили, что однозначно расценивают произошедшие в Киеве события как "антиконституционный и государственный переворот".

По словам также беглого экс-главы СБУ Александра Якеменко, всеми событиями на Майдане в центре Киева "руководили официальные лица США". Также свидетели в суде рассказали, что во время протестов "действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши". Как рассказал бывший глава Администрации Президента Украины, "снайперы на майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

В качестве заинтересованного лица в суде допросили и беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

Суд начал рассмотрение иска бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника 15 декабря. Истец настаивал на том, что Янукович был смещен с должности Президента "незаконным постановлением парламента". В документе указывалось, что причиной для отставки стало "самоустранение от исполнения обязанностей". Такая причина для прекращения президентских полномочий, как подчеркивал Олейник в иске, не предусмотрена украинской Конституцией. Об этом сообщает телеканал "Дождь".