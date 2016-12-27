В Украине за прошедший год снесли 1320 памятников Ленину

27.12.2016, 13:06

В Украине в текущем году в рамках исполнения закона о декоммунизации было переименовано 51493 улицы и снесено 1320 памятников Ленину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Украинского института национальной памяти.

Сообщается, что демонтировано 2389 памятников и памятных знаков, из них в честь Ленина - 1320.

После России Украина оставалась страной с наибольшим количеством "памятников Ленину в публичном пространстве", сказано в обнародованном сообщении.

Отмечается, что в 2016 году Верховная Рада Украины переименовала 25 районов и 987 населенных пунктов (из них 32 города), при этом парламент преимущественно опирался на предложения местных громад относительно новых названий городов и сел. Об этом сообщает "Радио Свобода".