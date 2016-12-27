"Ночные волки" получили грант от Путина на проект "Славянский мир"

27.12.2016, 13:09

Президентский грант размером более трех миллионов рублей на проект "Славянский мир" получил байк-клуб "Ночные волки".

В заявке указано, что проект будет заключаться в "мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии".

Также 3 миллиона на автопробег от Калининграда до острова Русский выиграла организация ветеранов "Боевое братство", передает издание.

Ранее сообщалось, что "Ночные волки" получили из федерального бюджета гранты на строительство спортивно-патриотического центра "Патриот" и на проведение детских елок в байк-центре Sexton.

Клуб "Ночные волки" возглавляет Александр Залдостанов (известный под псевдонимом Хирург), который является одним из лидеров прокремлевского движения "Антимайдан". Об этом сообщает "Радио Свобода".